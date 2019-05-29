بالصور.. ألغام حوثية على أشكال قطع صخرية بالضالع

نشر ناشطون، اليوم الأربعاء، صورا تظهر ألغام حوثية على اشكال قطع صخرية في محافظة الضالع.. ويعيد "الخليج 365"، نشر الصور التي تظهر الالغام الحوثية على اشكال قطع صخرية والتي قتلت العشرات من المزارعين والرعاة والناس المشاه زرعتها المليشيات الحوثية الايرانية في حقول ومزارع وطرق عامة في منطقة حجر شمال غرب الضالع. وكان التحالف ‏التحالف العربي عزز جبهة شمال الضالع بمعدات عسكرية ضخمة وأعلن عن بدء العملية العسكرية ‎صمود الجبال لحسم المعركة وقطع نفس المليشيات الحوثية الإيرانية. .

‏ وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الميسري أشاد بالانتصارات الكبيرة التي حققها المقاتلين في جبهة حجر.

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