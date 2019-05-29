الفيديو.. أم شهيد توجه رسالة لرجال التحالف وخبير عسكري يعلق



وبعد أن عرفت بهويتها في مقطع الفيديو الذي يعيد نشره الخليج 365 ، عبرت أم الشهيد طليع محمد علي عن اعتزازها بتضحياته وعن تثمين موقف بطولات التحالف.

وعلق الخبير العسكري خلفان الكعبي بتغريدة رصدها الخليج 365 بالقول إن "رسالة ام الشهيد لرجال التحالف العربي، تعبير صادق من ام الشهيد وتقدير للدور البطولي لقادة وزعماء التحالف العربي على وقفتهم ونصرتهم لليمن وأهله".

وأضاف: حفظ الله اليمن، هؤلاء هم أهل اليمن، الشجاعة لا تقتصر على ميادين المعارك كلامها الرائع وشجاعتها محل تقدير، بمثلها وابنها الشهيد سننتصر. وجهت أم شهيد سقط خلال المعارك بيم المقاومة الجنوبية ومليشيا الحوثي الإيرانية رسالة إلى رجال التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .وبعد أن عرفت بهويتها في مقطع الفيديو الذي يعيد نشره الخليج 365 ، عبرت أم الشهيد طليع محمد علي عن اعتزازها بتضحياته وعن تثمين موقف بطولات التحالف.وعلق الخبير العسكري خلفان الكعبي بتغريدة رصدها الخليج 365 بالقول إن "رسالة ام الشهيد لرجال التحالف العربي، تعبير صادق من ام الشهيد وتقدير للدور البطولي لقادة وزعماء التحالف العربي على وقفتهم ونصرتهم لليمن وأهله".وأضاف: حفظ الله اليمن، هؤلاء هم أهل اليمن، الشجاعة لا تقتصر على ميادين المعارك كلامها الرائع وشجاعتها محل تقدير، بمثلها وابنها الشهيد سننتصر.

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