الجوف.. المحافظ يلتقي رجال الأعمال والمستثمرين في اليتمة

اجتمع محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي مع رجال الاعمال و التجار والمستثمرين بمنطقة اليتمة بمديرية خب
والشعف لمناقشة تنمية وتطوير العمل التجاري في المديرية .
وخلال اللقاء أكد المحافظ ان الجوف فتحت أبواب الاستثمار، ليكون التاجر والمستثمرين مساهمين فاعلين في استتباب الأمن والاستقرار، والتخفيف من معاناة المواطنين.
وأمر المحافظ بتخصيص اراضي للمستثمرين وتكليف فريق هندسي لاجراء المخطط اللازمة لتكون منطقة مهيئة للمشاريع الكبيرة والمتوسطة وفقاً لمعايير وشروط الاستثمار والمواصفات المواكبة للتطور الحضاري.
ووفق وكالة "سبأ" ناقش الاجتماع جملة من القضايا المتعلقة بالإلتزام بالتسعيرة المقرة من مكتب الصناعة والتجارة، وضبط المتلاعبين بالأسعار، وكذلك مناقشة سبل توفير الغاز المنزلي والمشتقات النفطية ومعالجة شبكة الكهرباء ووسائل نقل المخلفات والنظافة.
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