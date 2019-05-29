بعد التواطؤ الأممي مع الحوثي.. لوليسغارد يظهر بلقاءات في صنعاء

بعد فضيحة التواطؤ الأممي مع المليشيات الحوثية في محافظة الحديدة من خلال مسرحية انسحاب الحوثي من الموانئ وتسليمه لعناصره، ظهر رئيس المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد بلقاءات مع مسؤولين خاضعين للمليشيات في صنعاء .

وكشف وسائل اعلام حوثية ، عن لقاء لوليسغارد مع هشام شرف المعين في منصب وزير الخارجية بحكومة الحوثيين الانقلابيين.

ونقلت عن الجنرال لوليسغارد أنه "وطاقم البعثة يبذلون قصارى جهودهم لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتسهيل عقد لقاءات لجنة إعادة الانتشار ".

وجاء اللقاء بعد اسابيع من الفضيحة الأممية بشرعنة الانسحاب الحوثي الأحادي الجانب من موانئ الحديدة وتسليم المليشيا الميناء لعناصرها بزي قوات خفر السواحل .

وكانت مسرحية الحديدة دفعت الحكومة لتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة كشفت خلالها عن تجاوزات المبعوث الأممي البريطاني الجنسية مارتن غريفيث في العديد من الخطوات .

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