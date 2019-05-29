المركز الثقافي اليمني بالقاهرة يقيم مأدبة افطار وأمسية شعرية

أقام المركز الثقافي اليمني بالقاهرة، مساء اليوم مأدبة إفطار وامسية شعرية حضرها نخبة من المثقفين اليمنيين وأبناء الجالية اليمنية في مصر، وفق وكالة "سبأ".

وفي الامسية التي حضرها نائب وزير الثقافة عبد الله باكداده، اشاد السفير محمد مارم بجهود المركز الثقافي في تبني هذه الفعالية التي تجسد رسالة محبة وسلام من خلال اهل الادب والفن الذين لا علاقة لهم بالحرب ولا يجيدون غير لغة الحب والسلام والمشاعر النبيلة المتدفقة في حب الوطن.

وشدد على اهمية دور الادباء والمثقفين والفنانين في بناء نهضة الشعوب والادوار النضالية للفنانين والمثقفين اليمنيين في مختلف المراحل الوطنية.. منوها بعمق العلاقات اليمنية المصرية وامتزاج الدم اليمني بالمصري دفاعا عن الثورة اليمنية واحتضان مصر لابناء الشعب اليمني في مختلف المراحل التاريخية.

وكانت مدير المركز المستشارة عائشة العولقي قد استعرضت في كلمة لها انشطة المركز الثقافية والفنية واحتضانه للمبدعين من ابناء الجالية اليمنية.

وفي الامسية الشعرية قدم الشعراء زكريا الدهوة وعيسى العزب وعلي المهتار ومحمد مشهور والشاعرة المصرية عبير العطار والشاعرة الليبية فريال الدالي قراءات شعرية مختلفة اجمعت في مضمونها على حب اليمن وارتباط الانسان اليمني بأرضه وحبه للخير والكرم والحيا ةوارتباطه بمحيطه العربي.