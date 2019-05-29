الزراعة تقدم 75 الف كيس سماد نيتروجيني يوريا 46 في المائة للمزارعين

أعلنت وزارة الزراعة والري اليوم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من دعم القطاع الزراعي بالأسمدة اللازمة من اجل انعاش

هذا القطاع لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل كلفة الإنتاج على المزارعين.

وبحسب وكالة "سبأ" قال وكيل اول وزارة الزراعة والري محمد جزيلان لوسائل الاعلام اليوم في محافظة مأرب، ان الوزارة بدأت من اليوم توزيع 75 الف كيس من سماد النتروجين يوريا 46 في المائة زنة 50 كيلو غرام للكيس، للمزارعين عبر مكاتبها في محافظات(مأرب، الجوف، شبوة، وسيئون بحضرموت) كمرحلة اولى وبسعر تشجيعي لا يتجاوز 16 الف ريال للكيس بعد او وصل سعره بالسوق الى اكثر من 55 الف ريال ما اثقل كاهل المزارع ورفع كلفة الانتاج وكلفة الحبوب والخضروات والفواكه بالسوق.

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ولفت الوكيل جزيلان إلى أن تقديم الوزارة لهذه الاسمدة للمزارعين مع بداية فصل الصيف في اليمن الذي يتميز بالإنتاج الزراعي الوافر وإنتاج الغذاء، في اطار الاستراتيجية التي تعكف الوزارة من اجل انعاش القطاع الزراعي باعتباره القطاع الاقتصادي الاول في اليمن في توفير الامن الغذائي وتوفير فرص العمل.

بدوره أكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري على أهمية دعم القطاع الزراعي، نظراً لما يمثله هذا القطاع الزراعي من رافد اقتصادي هام سواء على المزراعين أو الإقتصاد الوطني الكلي والجزئي.

ونوه الباكري إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الكميات من الأسمدة وإيصالها إلى المزارعين المستفيدين وفق الية شفافة وعدم التهاون مع أي محاولة للتلاعب أو بيع هذه الأسمدة بغير الأسعار المحددة او مستحقيها.