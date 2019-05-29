سفارة بلادنا لدى سلطة عمان تحتفل بالذكرى 29 للوحدة

أقامت سفارة اليمن في سلطنة عمان، مساء اليوم، مأدبة إفطار احتفالاً بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية الـ 22 من مايو حضره عدد من أفراد الجالية اليمنية في مسقط. ووفق وكالة "سبأ" نقل السفير الدكتور خالد بن شطيف للحاضرين تهاني وتبريكات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية. وأكد شطيف أن الوحدة اليمنية ستظل أبرز المنجزات التي سطرها اليمنيون في تاريخهم الحديث.

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