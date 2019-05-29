مسؤول يعلق على شبكة الدعارة الحوثية والخطر الإيراني

علق وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية،نجيب غلاب، اليوم الأربعاء، على شبكة الدعارة الحوثية والخطر الإيراني الجاثم بالدول العربية.
وقال غلاب في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "مسيرة الولاية العنصرية لم يكتفوا باللصوصية والقتل ويحاربون ايضا بالدعارة المنظمة
لا اعتقد صمت البعض لانهم وقعوا في الفخ كما قال البعض.".
وقال "شبكة الدعارة الحوثية تعمل من فترة طويلة وزاد عدد المجندات خلال الأربع السنوات الماضية، وكان الحديث عنها والتحذير منها يتم في الغرف المغلقة".
وتابع "بالمحصلة الخطر الايراني الجاثم في دولنا ناتج عن معسكراتها التابعة وكلاء يقاتلون من اجل ايران لاضعاف دولنا ونشر الحروب والفوضى وهدم التعايش ويمثلون رأس حربة العدوان الايراني وجريمة الخمينية".
وشدد انه "لا يمكن شرعنة معسكرات دولة اجنبية في دولنا مهما بذلت من مساعي خبيثة ولا خيار الا تفكيكها".
ومضى "في الحروب المصيرية كحالنا في مواجهة جريمة الحوثية فان جعل الصراع مركز على تحصيل السلطة والثروة يمثل خذلان ونقص في فهم مفهوم القوة والقيادة في معركة الانقاذ".
وذكر أنه "لا يمكن تحقيق اهداف المعركة دون ان تكون التضحية والإيمان المطلق بالقضية طبيعة الحركة والفعل والمسار واي تلاعب ليس الا خيانة".
وقال "اربع سنوات كافية لمراجعة كل شيء وتقويم مسار الخطط والعمل واستراتيجيات الصراع وتركيبة القوة وكيفية تصحيح الاخطاء.
ان الركون على اطماع ايا كان ومصالح اي طرف ونسيان اهداف المعركة ليس الا انتاج للفشل مع سبق الإصرار والترصد".
ولفت إلى أنه"لابد من التقييم والتغيير والكي وتصحيح مسار المعركة والشراكة".
واختتم "من لا يقاوم الحوثية بالسلاح فأضعف الايمان بالكلمة وملايين اليمنيين ضدها ويقتاتون الاعتراض فيما بينهم ولو تحدثوا للعموم بشجاعة وبما هم عليه من رفض لدمروها ولأصبح السلاح حديث اليمنيين اين ما اتجهوا.
ايها الاحرار لا تخونوا دماء الشهداء ...
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