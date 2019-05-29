مسؤول يعلق على شبكة الدعارة الحوثية والخطر الإيراني

علق وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية،نجيب غلاب، اليوم الأربعاء، على شبكة الدعارة الحوثية والخطر الإيراني الجاثم بالدول العربية.

‫ وقال غلاب في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "مسيرة الولاية العنصرية لم يكتفوا باللصوصية والقتل ويحاربون ايضا بالدعارة المنظمة‬ ‫لا اعتقد صمت البعض لانهم وقعوا في الفخ كما قال البعض.". ‫ وقال "شبكة الدعارة الحوثية تعمل من فترة طويلة وزاد عدد المجندات خلال الأربع السنوات الماضية‬، وكان الحديث عنها والتحذير منها يتم في الغرف المغلقة‬".

‏ وتابع "بالمحصلة الخطر الايراني الجاثم في دولنا ناتج عن معسكراتها التابعة وكلاء يقاتلون من اجل ايران لاضعاف دولنا ونشر الحروب والفوضى وهدم التعايش ويمثلون رأس حربة العدوان الايراني وجريمة الخمينية".

‏وشدد انه "لا يمكن شرعنة معسكرات دولة اجنبية في دولنا مهما بذلت من مساعي خبيثة ولا خيار الا تفكيكها".