مسهور: نجيب غلاب تمسك بالنظام الجمهوري في وجه التغول الخميني والإخواني

أعلن الكاتب الصحفي، هاني مسهور، اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، بعد أن قام الحوثيون بإقتحام منزله.

وقال مسهور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - اتضامن مع أخي وزميلي نجيب غلاب الذي ظل شوكة في حلق الانقلاب الحوثي".

وأضاف "ولم يتزحزح شبراً عن موقفه الثابت والرافض لكل صيغ الاسلام السياسي في اليمن".

وتابع "تمسك بقيم النظام الجمهوري في وجه السطوة التغول الخميني والاخواني".

واختتم "هو امتياز لهذا الرجل الذي يستحق التضامن معه والوقوف الى جواره".