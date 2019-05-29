شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل.. إطلاق نار كثيف داخل مركز الكميم بصنعاء قبل قليل وسقوط قتلى وجرحى (تفاصيل اولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة لموقع الشاهد نيوز عن مقتل أحد حراس مركز الكميم التجاري في العاصمة صنعاء قبل قليل. وأفادات المصادر أن الحادثة نتجت بعد واقعة. مزاح بين حارسي المركز بالسلاح مما أدت لمقتل أحدهما. وأضافت المصادر أن الحادثة نتجت كذلك عن إصابة أحد المارة في قدميه.

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