شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير المقدشي لقيادات عسكرية : انتصار الانفصاليين في الضالع ستضعنا جميعاً في موقف غاية في الصعوبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية لـ"الأمناء" أن وزير الدفاع المعين الفريق محمد المقدشي التقى قبل عدة أيام بعدد من القيادات العسكرية ناقش معهم جملة من المواضيع المتعلقة بالمستجدات العسكرية وسير المعارك خصوصا في جبهات الضالع بالإضافة إلى نتائج اجتماعاته مع قيادات التحالف العربي .

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ونقلت المصادر لـ"الأمناء" عن المقدشي قوله " أن الحوثيين تعرضوا لضربات موجعة في جبهات الضالع لم يتوقعوها ، وهذا يتطلب منكم اليوم تحريك الجبهات حتى نستغل الحشد الحوثي باتجاه الضالع ، فتلك الانتصارات في الضالع سيكون لها تداعيات عسكرية وسياسية كبيرة لعلمنا بوجود انفصاليين يقودون تلك المعارك وجميعنا نعلم ذلك " .

وأضاف الممقدشي : "بأن هناك مستجدات إقليمية ودولية قادمة وإذا لم نحقق إنجازات عسكرية ربما نشاهد الحوثيين في مأرب "حد قوله" .

واعترف وزير الدفاع في حكومة الشرعية اللواء محمد المقدشي خلال اللقاء بأن هناك ما يقارب الـ"100" ألف جندي وضابط في الجيش الوطني غير متواجدين ولا نعرف أين هم .