شكرا لقرائتكم خبر عن قطر ”المعزولة“ توفد رئيس وزرائها للمشاركة في قمم مكة المكرمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قطر إيفاد رئيس وزرائها الشيخ عبد الله بن ناصر لتمثيل الدوحة في القمم الثلاث التي تستضيفها السعودية في مكة المكرمة أواخر الشهر الجاري لبحث أمن المنطقة.

ودعت السعودية لقمتين خليجية وعربية إضافة لاستضافتها لقمة منظمة التعاون الإسلامية في مكة المكرمة.

وستبحث قمم مكة التي ستبدأ بقمة خليجية طارئة غدًا الخميس، التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيَّرة على محطات لضخ النفط في السعودية.

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وقالت قطر إن أميرها تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وقت سابق هذا الأسبوع لحضور قمة دول الخليج العربية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر في تغريدة: ”قررت القيادة الرشيدة المشاركة الرفيعة في قمم مكة الثلاث على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني“.

وتعاني قطر من العزلة جراء مقاطعتها من قبل جيرانها على خلفية اتهامها بدعم التطرف والإرهاب

وتشير المشاركة القطرية إلى رغبة شديدة من قبل الدوحة لاستغلال أي مناسبة للخروج من هذه العزلة المستمرة.