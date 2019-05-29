عاجل: طارق عفاش يفاجئ الجميع ويجهز لهذة المفاجئات خلال الأيام القادمة (تفاصيل خطيره)

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عدن - ياسمين التهامي - قال مدير مكتب الجزيرة في اليمن " أن نجل شقيق الرئيس السابق يجهز خلايا مسلحة لاغتيال قيادات حوثية . وفي إحاطة بصفحته الرسمية على "تويتر" قال " سعيد ثابت " أن " طارق صالح " ينشط خلايا اغتيالات تابعة له لقطف رؤوس حوثية . وأضاف " أن ذلك يأتي في إطار صفقة مرتقبة بين قيادات معارضه واطراف خارجية." لم يمسها

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