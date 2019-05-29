شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ اليمني البارز عبد الله صعتر يضحك هادي وسلمان وولي عهده وكل اليمنيين حتى كبار القادة الحوثيين والمشرفين ضحكوا ملئ قلوبهم من هذه الفتوى الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الشيخ عبدالله بن علي صعتر، عضو الأمانة العامة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، هجوما حادا على الحوثيين و الصيام والفساد.

وقال صعتر، في نشر على صفحته بالفيسبوك " أن بلع الرّيق عند الحوثيين يؤثّر على الصّيام".

وأضاف صعتر: أمّا بلع المشتقّات النّفطيّة وأرصدة ثمانية واربعين مؤسّسة عامة والزّكاة والجمارك والضّرائب ورسوم التّعليم الموازي والأوقاف والثّروة السّمكية والإسمنت واراضي وعقارات الدّولة ورواتب الموظفين وأموال المخالفين والمساعدات الإنسانيّة والجمعيّات الخيريّة والمستشفيات والجامعات والمدارس الخاصة والمعسكرات والكلّيات والمعاهد العسكريّة والأمنيّة

فلا يؤثّر على الصّيام.

وختم صعتر منشوره مؤكدا على أن إسقاط إنقلاب الحوثيين وشركائهم فرض عين على كل مسلم.

ويدور صراع حوثي حوثي، بصنعاء على خلفية فساد لمليشيا الحوثي يزكم الانوف؛ ما تسبب في أسوأ انسانية يعيشها اليمن.



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