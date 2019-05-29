شكرا لقرائتكم خبر عن الامور تنقلب رأسا على عقب وأبو علي الحاكم يفقد السيطرة وصيد ثمين بينها قاذف الصواريخ المرعب عيار 55 .."شاهد صور ارعبت عبدالملك الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية في القوات المشتركة لـ"يمن الغد" ان المقاومة الجنوبية غنمت مخزن أسلحة ضخم تابع لمليشيات الحوثي في معركة الشخب شمال الضالع بينها (قاذف صواريخ عيار 55).



وتوصلت المقاومة الجنوبية إلى مخزن كبير للأسلحة تابع للمليشيات الحوثية (ذراع إيران في اليمن) غربي قعطبة شمال محافظة الضالع.

وأوضحت مصادر في المقاومة الجنوبية، أن المخزن الكبير كان معبأً بأنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة وقذائف الدبابات والمدفعية إضافة إلى صواريخ.

ميدانياً قصفت القوات المشتركة والمقاومة بصواريخ الكاتيوشا تجمعات للمليشيات الحوثية في أجزاء متفرقة داخل منطقة حجر.

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واستهدفت طقماً عسكرياً للمليشيات الحوثية بسلاح نوعي، أدى إلى إحراقه بمن فيه من عناصر وسلاح.

واستهدفت المليشيا الحوثية قرى حبيل الضبة والشريفة بمقذوفات الهاون، وسط منطقة حجر.

واستشهدت امرأتان من منزل واحد في شخب المحررة استهدفته المليشيات يوم أمس بمقذوفات الهاون وأصيب آخرون.

إلى ذلك فجرت المليشيات "جسر سليم" في منطقة سليم عقب تفجيرها جسر شخب لتأخير تقدم القوات باتجاه الفاخر (نحو 12 كم شمال قعطبة).. وتلجأ المليشيات الإرهابية لجرائم تفجير الجسور والطرقات في محاولات يائسة لإيقاف زحف وتقدم قوات الجيش والمقاومة.