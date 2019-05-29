لقور يكشف كذبات الحوثي وتحايل الإخوان

كشف المحلل السياسي الجنوبي، حسين لقور، اليوم الأربعاء، عن كذبات الحوثيين وتحايل الإخوان.

وبشأن الحوثيين وكذباتهم قال لقور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "قالوا أنهم جاءوا لمحاربة الدواعش و كل أعمالهم من قتل و تفجير للبيوت تقع في صلب الإرهاب".

وتابع "قالوا أنهم ثاروا على النظام العائلي و هم يرفضون أن يولى أحدا غير كهنوتهم الحوثي".

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ومضى "قالوا أنهم جاءوا ليمنحوا الشعب الحرية و هم أكثر الفئات قربا للعبودية لسيد كهف مران العنصري".

وعن تحايل الإخوان على التحالف في عاصفة الحزم، بين لقور انه" في البداية لم يتخذ الإخوان المسلمون أي موقف من عاصفة بل ظل مندوبهم في صنعاء مع بن عمر يفاوض الحوثيين".

واختتم "بعد أسبوعين من الحرب بدأوا الهرب من صنعاء و أعلنوا تأييدهم للتحالف".