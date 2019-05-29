هشام الجابري: قيادة المنطقة العسكرية الثانية تساند جهود محافظ محافظة حضرموت

قال الناطق بإسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري "إن أهالي المكلا فوتوا الفرصة على الأعداء الذين يتربصون ليل نهار بحضرموت؛ بعد أن أستتب الأمن والإستقرار الذي تشهده مديريات ساحل حضرموت".

مضيفا "أن السلطة المحلية بقيادة المحافظ قد أوضحت بكل شفافية ووضوح للرأي العام الأزمات الخدماتية التي تعيشها البلاد، خصوصاً تلك المتعلقة بالكهرباء، جراء نقص الوقود".

كما ثمن الناطق بإسم القيادة الوعي الكبير للأهالي المتمثل في وقوفهم ضد كل ما قد يقطع مصالح المواطنين كقطع الطرقات أو القيام بأية أعمال تخريبية أخرى، حيث صدرت إدانات مجتمعية تمثلت في عدة بيانات مطالبة بعدم قطع الطرقات أو تعطيل مصالح المواطنين.

وأكد أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية تساند جهود محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني في تجاوز أزمة الخدمات وخصوصاً الكهرباء والعجز في الطاقة و نقص الوقود الخاص بها.

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مشيراً إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية توقف بشكل كبير إلى جانب المواطن وتبذل قصار جهدها ليل نهار لخدمة المواطنين وهذا مشهود للعيان.

وأستنكر الدعوات اللامسىئولة من أطراف وجهات معادية، لا يروق لها الأمن والإستقرار الذي تشهده عاصمة حضرموت المكلا ومديريات ساحل حضرموت، مؤكداً بأن القيادة مع التعبير السلمي والحضاري ولكن لن تسمح بأي خلل أمني أو تعطيل لمصالح المواطن تحت أي حجج أو ذرائع .

مشيداً بنجاح الخطة الأمنية في مديريات ساحل محافظة حضرموت، التي حققت نجاحا كبيراً، حيث شهدت المكلا حالة أستقرار، دون أي حوادث أمنية تذكر، منذ بداية شهر رمضان الفضيل، وذلك رغم الإزدحام الشديد في حركة السير والأسواق والأماكن العامة.

الجدير ذكره أن مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت أصبحت محطة إستقرار ألاف الأسر بحثاً عن الأمن والإستقرار الذي تعيشه المدينة.