صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في منبه

قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، أيار 29، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد مصدر محلي بأن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

ورجح المصدر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف المدفعي.

وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع وتحركات للمليشيا في مديرية غمر بالمحافظة ذاتها.