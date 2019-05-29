مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الخميس

نشرت الخطوط الجوية اليمنية جدول لمواعيد إقلاع رحلاتها غدا الخميس، أيار 30، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:

#⃣رقم الرحله : 607.

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