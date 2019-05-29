رئيس الحكومة يحضر توقيع اتفاقية تعاون بين بلادنا والامم المتحدة

وقعت الجمهورية اليمنية، اليوم، في العاصمة الكينية نيروبي، على اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة

للمستوطنات البشرية (الموئل)، بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووكيلة الامين العام للامم

المتحدة المديرة التنفيذية لموئل ميمونة شريف.

ووفق وكالة "سبأ" الرسمية، نص الاتفاق الذي وقعه عن جانب اليمن نائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت، ومدير المكتب الاقليمي للدول العربية في برنامج الموئل الدكتور عرفان علي، على انشاء مكتب الموئل في العاصمة المؤقتة عدن لإعداد إطار التعاون ما بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وحكومة الجمهورية اليمنية وتحديثه باستمرار من أجل تعزيز وإدارة كلاًّ من الأنشطة، والمشاريع والبرامج التي ينفذها البرنامج في الجمهورية اليمنية ككل أو في أي من محافظاتها ومدنها ولتشجيع تنفيذ الأنشطة في مجال التنمية الحضرية المتكاملة، والشمولية والمستدامة.

ولفتت إلى أن البرنامج يهدف لتوفير الدعم اللازم لتطوير المدن المستدامة اجتماعيا وبيئيا ولدعم السلطات والمجتمعات المحلية على صعيد اعتماد آليات التنمية الحضرية الأكثر استدامة عبر اعتماد مجموعة واسعة من الأدوات والحلول المعيارية والفنية وغيرها من الخدمات الاستشارية ، والأنشطة والمشاريع الهادفة لمعالجة قضايا متعددة.

وبموجب الاتفاق، يتولى مكتب الموئل في العاصمة المؤقتة عدن، تنفيذ عدد من المسؤوليات والانشطة من بينها دعم العمليات المتصلة بتنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والمشاركة في النشاطات القطرية المتصلة بأهداف التنمية المستدامة بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة، اّمنة، مرنة ومستدامة، وكذا تحقيق الربط اللازم مع برامج الأمم المتحدة لخفض معدلات الفقر وتشجيع التعاون الدولي في تنفيذ كلاً من جدول أعمال البرنامج والحملة الحضرية إدارة البرامج والمشاريع السارية بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اضافة إلى تحديد البرامج أو المشاريع التي ستساهم في تحقيق التحضر المستدام والشامل، بما في ذلك المجالات ذات الأولوية.

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كما ينص الاتفاق، على حشد التمويل، جنباً إلى جنب مع المكتب الاقليمي والمقر الرئيسي للبرنامج بالتعاون مع الشركاء لصياغة وتنفيذ النشاطات في الجمهورية اليمنية، وإنشاء شبكه تضم الجهات المانحة والحكومة اليمنية والمنظمات غير الحكومية لدعم عمليات تعبئة الموارد لتنفيذ المبادرات المتصلة بالتنمية الحضرية في اليمن.

إلى ذلك، عقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اجتماع عمل مع وكيلة الامين العام للامم المتحدة المديرة التنفيذية لبرنامج موئل، ميمونة شريف، والتي اطلعته على مشاريع البرنامج في اليمن في مجال المسوحات الحضرية واهمية المشروع والغرض منه وكذلك اهمية المسوحات والدراسات التي يتضمنها بالنسبة لصانعي القرار والمجتمع المحلى.. مشيرة إلى ان البرنامج يعمل على تنفيذ مسح ميداني لثمان مدن يمنية بغرض اعداد دراسة عن اولويات التنمية فيها وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، اضافة إلى مساعي البرنامج لجمع تمويلات لمشاريع مختلفة في اليمن.

ورحب رئيس الوزراء بفتح مكتب لبرنامج موئل في العاصمة المؤقتة عدن.. مؤكدا انه سيكون داعما لتنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم وتقديم كافة التسهيلات لانجاح مهمة المكتب.. لافتا إلى ان اليمن بأمس الحاجة للخبرات التي يقدمها المكتب لتطوير البنية التحتية وعملية اعادة الاعمار والارتقاء باداء الكادر الوطني.

وأشاد بالمشاريع التي قام بها برنامج موئل في عدد من الدول العربية وتعتبر نموذج للتنمية الحضرية الشاملة والمستدامة.