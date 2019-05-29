الطقس.. تنبيهات باستمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة في عدة محافظات

أصدرت جهات الطقس عدة تنبيهات باستمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة في عدة محافظات.

وأوضحت جهات الطقس أن الأمطار المتفاوتة الشدة ستتواصل على المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى لحج وأبين جنوباً مصحوبة بالعواصف الرعدية.

ولفتت إلى أن الأمطار قد تشمل أجزاء من الهضاب الداخلية للضالع والبيضاء وشبوة وحضرموت، وأجزاء من السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحثت جهات الطقس المواطنين وسائقي المركبات في تلك المناطق على أخذ الحيطة والحذر من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح.