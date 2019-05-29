أبطال المقاومة الجنوبية تستعيد جبل “الممشاح”

استطاع ابطال المقاومة الجنوبية واللواء الرابع حزم بقيادة القائد الشاب وافي الغبس من استعادة جبل الممشاح من قبضة المليشيات الحوثية.

فمنذ ساعات الفجر الاولى شن الابطال هجوما مباغتا على المليشيات التي كانت تتمركز بذلك الجبل في منطقة الاعبوس استطاعوا تطويقه وتحت تغطيه ناريه كثيفه تمكنت فرقه خاصة من مداهمة الموقع والسيطره عليه.

يأتي هذا بعد معارك ضارية منذ يومين تشهدها جبهة حيفان طورالباحه حيث اقدمت المليشيات الحوثية بالدفع بتعزيزات كبيرة الى منطقة الخزجة مديرية حيفان التابعة لمحافظة تعز معقل الحوثيين في ظل استبسال بطولي من قبل ابطال المقاومة الجنوبية وافراد اللواء الرابع حزم في صد هجمات تلك المليشيات.