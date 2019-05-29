سفير بلادنا في فيينا يلتقي نائب رئيس المجلس الاتحادي النمساوي

التقى سفير اليمن في فيينا هيثم شجاع الدين اليوم نائب رئيس المجلس الاتحادي النمساوي الدكتور ماغنوس برونر. ووفقاً لوكالة سبأ الشرعية ، كرس اللقاء لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة التشريعية والتي جسدها انعقاد مجلس النواب مؤخراً بمدينة سيئون. وتطرق السفير إلى موقف الحكومة اليمنية من انسحاب ميليشيا الحوثي الانقلابية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والتي يجب إن تتم وفق قرارات مجلس الأمن وبإشراف ورقابة لجنة إعادة الانتشار المشكلة من الأمم المتحدة والحكومة اليمنية وليس بشكل احادي الجانب من قبل ميليشيا الحوثي.

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