السفير باحبيب يلتقي مدير عام الصحة العسكرية التونسية

بحث سفير اليمن لدى تونس، عبد الناصر باحبيب مع مدير الصحة العسكرية التونسية، رئيس المجموعة العربية الإقليمية أمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني، سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة في مجال الطب العسكري بين الجانبين .

ووفقاً لوكالة سبأ الشرعية تطرق اللقاء إلى بحث إمكانية الاستفادة من خبرات هذه المؤسسة الهامة التي ترتبط بعلاقات تكاملية مع المنظمة الدولية للطب العسكري في بروكسل .

وخلال اللقاء، أستعرض السفير باحبيب مستجدات الأوضاع في على الساحة اليمنية وعلى وجه الخصوص الصحة العسكرية في ظل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في حق العسكريين والمدنيين .. لافتاً إلى التهديدات التي تشكلها تلك الميليشيات لخطوط الملاحة الدولية ودول الجوار ورفضها التجاوب مع الجهود الدولية لإحلال السلام وإنهاء الحرب .

من جانبه، قدم الفرجاني شرحاً مفصلاً عن طبيعة عمل هذه المؤسسة الطبية العسكرية والخدمات التي تقدمها المجموعة وخاصة في مجال إعادة التأهيل للأطباء في مجال الطب العسكري وفقاً لاتفاقية فيينا والقانون الدولي الإنساني في فترات النزاعات العسكرية وفي حالات السلم أيضاً .. مبدياً إستعداد بلاده تعزيز العلاقات في هذا الإطار.