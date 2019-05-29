تفويج 350 ألف معتمر واليمن أول دولة تحصل على التأشيرة اللإلكترونية

قال وكيل وزارة الأوقاف والارشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة، الأستاذ طارق غالب القرشي، إن الوازرة فوجت أكثر من 350 ألف معتمر يمني حتى الآن لأداء العمرة خلال الموسم ودون أدنى مشاكل تذكر أو تخلف أو مخالفات.
وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على الفيس بوك، "فخورون بما تم إنجازه في موسم عمرة 1440 هـ ولله الحمد والفضل والمنّة ".
وأشار إلى أن اليمن أول دولة في العالم تحصل على تأشيرة العمرة الاليكترونية ..
ولفت إلى أنه تم منح المواطن اليمني تأشيرة العمرة إلى كل بقعة يتواجد فيها على مستوى العالم وبأقل وأرخص التكاليف على الاطلاق.
وذكر أن الوزارة تحملت كامل المسئولية الملقاة على عاتقها وأنجزتها بنسبة 100٪ بل وتجاوزت ذلك لنصنع إنجازات فوق مستوى المخطط له والمطلوب.
وبين أن الوزارة قامت بتطوير وتجويد الكثير من مهام الحج والعمرة، ونالت المرتبة الأولى تنظيماً وترتيباً والتزاماً على مستوى العالم الاسلامي في موسم الحج المنصرم 1439 هـ.
وشكر القرشي من وصفها بالأيادي البيضاء التي صنعت مع الوازرة هذه الانجازات العظيمة.
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