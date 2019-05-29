بالصور.. تشييع جنازة الشهيد الرائد بسام المسعودي إلى مقبرة الشهداء

شيع عصر اليوم جثمان الشهيد الرائد بسام المسعودي قائد حراسة مدير عام شرطة محافظة تعز إلى مقبرة الشهداء في جنازة رسمية وشعبية مهيبة، بعد الصلاة عليه في مسجد السعيد.

وفي الجنازة التي حضرها وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي وقائدمحور محافظة تعز اللواء الركن سمير الحاج ومدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي وعددا من القيادات الأمنية والعسكرية عبر المشيعون عن إدانتهم لحادثة استهداف الشهيد الرائد بسام المسعودي والتي تعتبر استهدافا لكل أبناء محافظة تعز كونها استهدفت قامة وهامة أمنية كبيرة كان لها أثرها البارز في حفظ الأمن والإستقرار داخل المدينة.

من جهته عبر العميد منصور الأكحلي عن حزنه العميق باستشهاد الرائد بسام المسعودي حيث قال بأن الشهيد كان مثالا ونموذجا للجندي المخلص والمحب لوطنه ومدينته.

كما أكد العميد الأكحلي بأن الأجهزة الأمنية ستقوم بملاحقة جميع المطلوبين أمنيا مؤكدا بأن تضحيات الشهداء لن تذهب هدرا وسنقوم بواجبنا والقاء القبض على جميع القتلة والمطلوبين أمنيا وكذلك المتورطين في حادثة استشهاد بسام المسعودي ولن نتهاون أو نتاونى في تطبيق القانون وبسط هيبة الدولة وفرض نفوذها.