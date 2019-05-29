مليشيات الحوثي تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق شمال غرب قعطبة بالضالع

شنت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا حمله اعتقالات واسعة بحق مواطنين عزل في مناطق واقعة تحت سيطرتها بشمال غرب مديريه قعطبة شمال في محافظة الضالع.

وذكرت مصادر محلية أن الحمله التي نفذتها المليشيات الحوثية بوسط قرى ومناطق سليم والفاخر وبعض القرى المجاورة لها وكلها مناطق واقعة تحت سيطرتها.

وبحسب المعلومات، فأن عملية الملاحقة والاعتقالات لن تكون لها أي بمبررات سوى أن المليشيات اتخذت تهم وحجج واهية بحجة التجسس والتخابر لصالح الجيش الوطني وقوات الحزام الأمني والمقاومة خاصة وأن الحملة تجري في المناطق التي اصبحت على خطوط التماس مع الجيش والمقاومة.

يشار أن حملة الاعتقالات التي نفذتها مليشيات الحوثي خلال ال ٢٤ الساعة الماضية تأتي في ظل تعتيم إعلامي بسبب فرض الحصار على تلك المناطق ومنع الدخول والخروج منها وقطع شبكات الاتصال والانترنت بالإضافة إلى حالة التخبط والانهيار الذي تعيشة المليشيات بعد الضربات الموجعة والهزائم التي تلقتها من قبل قوات الجيش مسنودا بالحزام الأمني والمقاومة التي تتواصل انتصاراتها معركه تحرير باقي المناطق الواقعة شمال وغرب قعطبة بشمال محافظة الضالع.