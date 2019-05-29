مليشيا الحوثي تقتحم مطابخ خيرية في صنعاء وتطالبها بدفع الزكاة

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على اقتحام مطابخ خيرية في العاصمة صنعاء وطالبت القائمين عليها بدفع الزكاة عن الأنشطة الخيرية التي تنفذها هذه المطابخ.
وذكرت مصادر مطلعة، وذكرت مصادر مطلعة، إن مسلحين حوثيين داهموا مطبخا خيريا في منطقة وادي احمد شمال العاصمة صنعاء وطالبوا القائمين عليه بدفع الزكاة.
وأوضحت المصادر إن حشدا من المواطنين المستفيدين من خدمات المطبخ اجبروا المسلحين على الخروج من المطبخ وطردوهم من المنطقة، لكن المسلحين توعدوا بإغلاق المطبخ.
وتعمل مليشيات الحوثي على محاربة الانشطة الخيرية والعاملين فيها بصنعاء حيث تفتعل مضايقات وجبايات عليهم باسم "الزكاة" لإجبارهم على التخلي عن مساعدة الأسر الفقيرة والمعدمة.
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