كسر هجوم حوثي على شمال حيس بالحديدة

تمكنت قوات ألوية العمالقة من كسر هجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقعها القريبة من منطقة بني مغازي شمال مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن مجاميع تابعة للمليشيات حاولت القيام بعملية تسلل كبيرة وهجوم واسع نحو مواقع العمالقة بهدف السيطرة على المواقع القريبة من منطقة بني مغازي شمالي المدينة.

وقالت المصادر أن قوات ألوية العمالقة وجهت صفعة قوية للحوثيين وتمكنت من كسر التسلل والهجوم الحوثي والتصدي بشكل حازم وقوي للعناصر المتسللة وأفشلت محاولتها التقدم والسيطرة على المنطقة.

وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبرت العناصر الأخرى على الفرار ، وهو ما أربك حسابات المليشيات وخططها للتقدم نحو حيس.

وتأتي محاولة الحوثيون التسلل للتمدد والسيطرة على منطقة بني مغازي الواقعة بين مديريتي حيس والجرّاحي بعد أيام من القصف العنيف والمستمر الذي تشنه المليشيا على مواقع متفرقة تتمركز فيها قوات العمالقة واستهداف الأحياء السكنية في مدينة حيس . يشار إلى أن المواقع التي تسيطر عليها المليشيات في المناطق المحاذية للمديرية تشكل خطراً على مدينة حيس ، حيث تستخدمها المليشيات لقصف مواقع العمالقة ومنازل المواطنين في المدينة بشكل يومي ومستمر منذ بدء سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018