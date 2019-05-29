بعد نفوق أعداد كبيرة من الجمبري في ساحل مدينة المكلا بعد وجود كميات كبيرة نافقة على الساحل خلال الساعات الماضية، وجه وزير الثروة السمكية فهد كفاين اليوم بتشكيل لجنة للاطلاع على الاسباب ودراسة الظاهرة.
وتباشر اللجنة عملها من تاريخ اليوم على ان ترفع تقاريرها الأولية خلال ٤٨ ساعة من بدء مهامها.
كما وجه كفاين هيئة الأبحاث وعلوم البحار لمتابعة الظاهرة والقيام بمهامها في التعامل مع هذه الظواهر والقيام بدراسات علمية ورفعها للوزارة.
وكانت وزارة الثروة السمكية تلقت خلال الساعات الماضية بلاغا بنفوق كميات من الجمبري قذفتها الأمواج الى ساحل الستين بمدينة المكلا.
كانت هذه تفاصيل خبر نفوق أعداد من الجمبري قبالة سواحل المكلا وتوجيهات بتشكيل لجنة لدراسة الظاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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