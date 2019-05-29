الحوثيون يعتدون على عضو مجلسهم السياسي "السامعي"

اعتدى الحوثيون، اليوم الأربعاء، على عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لهم، سلطان السامعي.

وقال المحلل السياسي محمود الطاهر في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصده "الخليج 365" - "المليشيات الإرهابية الحوثية تعتدي على سلطان السامعي عضو مجلسهم السياسي بالضرب أمام زوجته وأولاده وتنهب محتويات منزله".

وأضاف "قلنا لكم إنها مليشيات إرهابية طائفية يستحال التعايش معهما".