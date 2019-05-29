البحسني يناقش الترتيبات لإحتضان المكلا بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين

ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الترتيبات لإحتضان مدينة المكلا لبطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين التي جرى إقرارها في حضرموت في الـ 28 من يونيو القادم تحت رعاية فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، استمع المحافظ من مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن صالح مسجدي الى ترتيبات وزارة الشباب والرياضة ممثلة في وزيرها نايف البكري وتواصله مع الاتحاد الدولي للملاكمة العربية لإنجاح البطولة التي ستنظمها وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت والاتحاد الدولي واليمني للملاكمة العربية والشركة السعودية الراعية للبطولة شركة الياقوت الأحمر .

ومن المقرّر أن تجمع البطولة العالمية التي جرى إقرارها في حضرموت لإمتلاكها مقوّمات نجاح البطولة وما تنعم به من أمن واستقرار ، عشرة من أشهر أبطال العالم الأوروبيين في الملاكمة و٦ من الأبطال العرب منهم ٣ أبطال يمنيين .

وأعرب محافظ حضرموت عن ترحيب المحافظة لاحتضان بطولة الصداقة السعودية اليمنية للملاكمة العربية للمحترفين في المكلا ، والتي سيجري تنظيمها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للملاكمة العربية للمحترفين ، مؤكداً استعداد قيادة السلطة المحلية بحضرموت والأطر الرياضية المعنية في المحافظة لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح البطولة .

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مشيراً الى أن أهمية البطولة لزرع مزيد من المحبة والتضامن بين الشباب وعكس صورة حقيقية للاستقرار الذي تنعم به حضرموت عبر العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية التى ستحضر وتواكب تغطية البطولة بمدينة المكلا ، وأكد أهمية الرياضة في ايصال رسائل محبة وسلام في ظل ظروف الحرب في بلادنا.

وأعرب المحافظ عن شكره لوزير الشباب والرياضة نايف البكري لاختيار حضرموت لإحتضان البطولة و لرئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية للمحترفين الدكتور الهادي السديري ولراعي البطولة شركة الياقوت الأحمر .

حضر اللقاء مدير عام مكتب المحافظ المهندس صالح العوبثاني ، ورئيس فرع اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت صلاح العماري ، ومدير الإعلام بمكتب الشباب والرياضة عضو الإتحاد العام للإعلام الرياضي فهمي باحمدان.