البحسني يكرم جمعية الفاروق السمكية لتفاعلها بفتح مفارش بيع الأسماك .. شاهد

كرم محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، اليوم الأربعاء، جمعية الفاروق السمكية بالمكلا

وبحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، بمكتبه اليوم بالمكلا مع رئيس فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي أحمد عمر القنزل، أوضاع الهيئة وجهودها في تنفيذ قرار المحافظ الخاص بفتح مفارش لبيع الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة .

وخلال اللقاء، منح المحافظ شهادة تقديرية لجمعية الفاروق السمكية بالمكلا لجهودها في توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة ، وتفاعلها كأول جمعية استجابت لقرار المحافظ بفتح مفرش لبيع الأسماك بسوق المكلا المركزي بأسعار مخفّضة .

تسلّم الشهادة من محافظ حضرموت، عضوي الجمعية عبدالله محمد باريدي ومحمد سالم مطران .