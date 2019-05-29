شعارات كاذبة.. عصام الشريم: المليشيا توظف الدين لتحقيق أهداف سياسية خبيثة (فيديو)

وأضاف الشريم، أن المليشيا الانقلابية توهم الناس بالشعارات المناهضة لأمريكا، لكن في حقيقة الأمر القوى الدولية الكبرى هي المستفيدة بالدرجة الأولى مما يحدث في اليمن ووجود هذه المليشيا، مشيرًا إلى أن الحركات ذات الطابع الديني تنال حالة من القداسة وعدم المساس منها وتحيط نفسها بهذه الهالة لكي تخلق تبعية عمياء من قبل الأتباع وتوظفهم لتحقيق مشروعها الخاص.
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