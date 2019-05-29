شعارات كاذبة.. عصام الشريم: المليشيا توظف الدين لتحقيق أهداف سياسية خبيثة (فيديو)

قال الدكتور عصام الشريم، عضو مجلس الشورى، خلال برنامج اليمن يتحرر المُذاع على فضائية الغد المشرق، إن الفكرة التي تُحاط بهالة من القدسية الدينية تُسيّطر على الشعوب خاصة التي تدب فيها الأمية، مؤكدًا أن مليشيا الحوثي الانقلابية توظف الدين لتحقيق أهداف سياسية خبيثة.

وأضاف الشريم، أن المليشيا الانقلابية توهم الناس بالشعارات المناهضة لأمريكا، لكن في حقيقة الأمر القوى الدولية الكبرى هي المستفيدة بالدرجة الأولى مما يحدث في اليمن ووجود هذه المليشيا، مشيرًا إلى أن الحركات ذات الطابع الديني تنال حالة من القداسة وعدم المساس منها وتحيط نفسها بهذه الهالة لكي تخلق تبعية عمياء من قبل الأتباع وتوظفهم لتحقيق مشروعها الخاص.