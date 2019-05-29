بالفيديو.. إعلامية يمنية تُطالب بإدارة المعركة الإعلامية والحقوقية بـ "حرافية"

طالبت وضحة مرشد، الإعلامية والحقوقية اليمنية، خلال برنامج اليمن يتحرر المُذاع على فضائية الغد المشرق، بأن تكون المعركة إعلامية واقتصادية وحقوقية، للقضاء على الحركة الحوثية ومذهبهم الطائفي، مُضيفة إلى ضرورة إدارة المعركة الإعلامية والحقوقية بشكل أكثر احترافية.



وأضافت الحقوقية اليمنية، أن هناك آلاف الأطفال ضحايا لألغام وأسلحة مليشيا الحوثي الإنقلابية فى محافظات اليمن، مُطالبة بتسليط الضوء على الانتهاكات الحوثية.

واستكملت وضحة، أنه يجب على الحكومة الشرعية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه موظفي الدولة وصرف رواتبهم، وأيضاً إدارة المعركة الإعلامية والحقوقية بشكل أكثر احترافية لكشف ما تفعله المليشيا الانقلابية في اليمن.