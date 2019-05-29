ننشر مواعيد إقلاع رحلات اليمنية اليوم الأربعاء

نشرت الخطوط الجوية اليمنية موعد رحلاتها اليوم الاربعاء الموافق 29 مايو 2019م. والتي جاءت كالتالي:

رقم الرحله 607.

خط الرحله :

القاهره- سيئون- سقطرى. القاهره- سيئون :

الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره).الوصول: 0630 صباحا. سيئون - سقطرى :الاقلاع : 0930 صباحا.

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