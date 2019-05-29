ماهر فرغلي يُطالب بالقضاء على شعارات المليشيا التكفيرية (فيديو)

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، خلال برنامج اليمن يتحرر المُذاع على فضائية الغد المشرق، إن هناك تقصير وعدم فهم للقضية اليمنية وأهداف مليشيا الحوثي، مُضيفاً أن النخبة ذاتها لا تفهم مقاصد الحوثيين.

وطالب الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، خلال حديثه، بضرورة فهم وتفنيد الأفكار الطائفية لميليشيا الحوثي الانقلابية، حتى يتسني مواجهتها والقضاء عليها.



وأضاف "فرغلي" أن مستقبل المليشيا يتضمن ثلاث جوانب، الجانب العسكري، والتنظيمي، والفكرى الثقافي الإعلامي، لافتاً إلى ضرورة دراسة تلك الجوانب لمعرفة كيفية اختراق هذه الحركة الإرهابية.

واستكمل "فرغلي" هناك رفض داخل المليشيا للمذهب الطائفي، حيث أنهم يعملون لنشر الطوائف الأيدولوجية التى تُعد إنسان للذهاب إلى الموت، مُضيفاً لابد من محاربة هذا الفكر ومنع غرس الفكر والبناء العقائدي، عن طريق القيام بعملية مُضادة لغسيل العقل والقضاء على شعارات المليشيا التكفيرية.