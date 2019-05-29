ماهر فرغلي يُطالب بالقضاء على شعارات المليشيا التكفيرية (فيديو)

وطالب الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، خلال حديثه، بضرورة فهم وتفنيد الأفكار الطائفية لميليشيا الحوثي الانقلابية، حتى يتسني مواجهتها والقضاء عليها.
واستكمل "فرغلي" هناك رفض داخل المليشيا للمذهب الطائفي، حيث أنهم يعملون لنشر الطوائف الأيدولوجية التى تُعد إنسان للذهاب إلى الموت، مُضيفاً لابد من محاربة هذا الفكر ومنع غرس الفكر والبناء العقائدي، عن طريق القيام بعملية مُضادة لغسيل العقل والقضاء على شعارات المليشيا التكفيرية.
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