المليشيا تفرض اتاوات بالقوة على مخابز خيرية في صنعاء

أفادت مصادر عن قيام مليشيا الحوثي بفرض اتاوات بالقوة على محلات مخابز خيرية في صنعاء بالقوة.
وذكرت أن ميليشيا الحوثي فرضوا على المخابز الخيرية دفع مبالغ للزكاة، وأغلقوا الكثير منها رغم أنها مسخّرة للعمل التطوعي وإطعام مئات الأسر الجائعة.
وأدى أسلوك الميليشيا الحوثية أدى إلى خلق أزمة خانقة بمشتقات الألبان في صنعاء، وهو ما جعل الجماعة تحولها إلى سوق سوداء موازية بعد أن رفعت الأسعار إلى أكثر من ثلاثة أضعاف.
وبات النشاط الإغاثي في أدنى مستوياته وبخاصة مع إقدام الحوثيين على إنهاء نشاط الكثير من الجمعيات والمنظمات، إلى جانب منع توزيع أي معونات إلا بنظر وإشراف الجماعة الحوثية في مختلف مناطق سيطرتها.
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