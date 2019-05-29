شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل ‘‘العمراني’’ من مصر بسبب هذا الموقف .. والأخير يكشف وجهته القادمة..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف صحفي يمني عن قيام السلطات المصرية بترحيله عقب انتقاده للسعودية والإمارات اللتين تقودان عملية عسكرية في اليمن منذ منتصف العام 2015.

وكشف الصحفي اليمني محمد مصطفى العمراني عن استدعائه من قبل الجهات الأمنية المصرية وترحيله من مصر بعد انتقاده السعودية والإمارات، وطرده رغم عدم استكمال علاجه.

وقال العمراني في مقال له رصده "ناس تايمز" : "عدت بالأمس إلى اليمن بعد ان تعرضت لمضايقات في مصر بسبب كتاباتي الناقدة للسعودية والإمارات"..

وأضاف :"في الأيام الأخيرة تلقيت اتصالات من جهات مصرية توجتها باستدعاء من قبل جهات أمنية حيث جاء إلى شقتي في شارع فيصل بالقاهرة بتأريخ 14 / 5 / 2019م ضابط و3 من مرافقيه واخذوني برفقتهم إلى جهة أمنية وطلبوا مني كتابة تعهد بعدم انتقاد الإمارات والسعودية وابدوا استغرابهم حول اهتمامي بالشأن الإيراني ووجدت لديهم نسخ مصورة لمقالاتي في " رأي اليوم " اللندنية وفي " السبيل الأردنية " وافهموني أنهم لا يريدون ان تكون مصر مصدر اي نشاط إعلامي معادي للأشقاء في الخليج وحاولت التوضيح لهم أنني انتقد برقي وأكتب بمسؤولية وأن اهتمامي بالشأن الايراني هو بدافع معرفي وأنني لم استكمل علاجي بعد لكنهم وضعوني أمام خيارين أما التوقف عن انتقاد الإمارات والسعودية وكتابة تعهد خطي بذلك أو مغادرة مصر خلال أسبوعين إلى اي مكان وهو ما تم حيث قررت العودة وذهبت إلى الطبيب الذي اتعالج عنده الدكتور علي حسن سلامة في الدقي حيث تفهم ظروفي وقرر لي علاج للسكري استخدمه لمدة عام وبعدها يكون خير" .

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وتابع :"بالطبع أعرف شخصيات يمنية في القاهرة كان يمكنهم التوسط لي للبقاء لكني لم أخبرهم بما حدث لأني لا أريد البقاء وأنا ممنوع من إبداء رأيي ومراقب وتحت مجهر الملاحظة".

وأوضح العمراني قائلا : "عدت بالأمس إلى مدينة سيئون ومنها إلى أرض الله الواسعة ويحز في نفسي أن تتدخل دول كبار وحكومات في مضايقة صحفي وباحث ليس له إلا رأيه ينشره بكل رقي ويرى أنه جزء من الحقيقة وصورة تجسد الواقع ويكتب بلا تجريح ولا تشهير" .

وأكد : "الحقيقة ان التحالف يتحملون المسؤلية الكبرى عما آلت اليه الأوضاع في اليمن فلو أنهم يحبون اليمن فعلا ويريدون لنا الخير لتدخلوا في وقت مبكر وبما فيه مصلحة اليمن ولمنعوا حدوث ما حدث ولكن تدخلهم جاء في الوقت الضائع وأتى بنتائج عكسية فاقمت المأساة في اليمن وبدلا من إعادة ما تسمى ب " الشرعية " إلى صنعاء منعوا عودة هذه الشرعية إلى عدن وقاموا بتشكيل مليشيات مسلحة موالي لهم وخارجة عن سلطة الحكومة واستولوا على المطارات والجزر وحولوا الشرعية إلى واجهة لشرعنة أجنداتهم وممارساتهم في اليمن إضافة إلى الشرعية غارقة في الفساد والسلبية وكل هم أغلب قياداتها ترتيب مستقبل أولادهم وامتلاك مشاريع تجارية ناجحة بينما يموت المواطن اليمني جوعا ومرضا ويقضي حياته في التشرد والمعاناة والمنافي ويهان في كل دولة ويذل في مطار ويمضي اليمن نحو التشضي والتفكك وهي صامتة تكرس هذا الوقع المأساوي وتزيد الطين بلة ومن يتحدث عن هذه الحقائق في وسائل الإعلام يتهم من قبل إعلام الشرعية والتحالف بالعمالة والارتزاق وتوجه إليه شتى التهم ويتم التضييق عليه ومطاردته وفصله من وظيفته ولعلكم تتذكرون كيف ثار إعلام الشرعية والتحالف على الإعلامي محمد الربع لأنه انتقد هادي والشرعية في برنامج " عاكس خط " في قناة " يمن شباب " وتحدث عن سلبيته ودوره في تدمير اليمن فثاروا عليه واتهموه بشتى التهم وطالبوا بمحاكمته وكتبوا عنه المقالات والمنشورات بينما انتقد الربع منذ سنوات جماعة الحوثي بعشرات الحلقات ولم يحملوا عليه ربع الحملة التي شنها إعلام الشرعية والتحالف لمجرد انتقاده وحديثه عن جزء من الحقيقة المرة ".

وأشار إلى أنه دفع ثمن موقفه قائلا :"لقد دفعت ثمن آرائي ومواقفي الناقدة للشرعية والتحالف ومع هذا فلن نصمت وسنواصل الكتابات الناقدة والمواقف الصادقة وليكن ما يكون" .

واختتم العمراني مقاله بالقول : "وعموما عز اليماني بلاده مهما كانت ظروفها كما ان أرض الله واسعة ولن أقول الا كما قال نبي الله موسى عليه السلام : " ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير " .