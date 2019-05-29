وفاة داعية مع زوجته في حادث مروري على طريق العبر

توفي داعية بارز مع زوجته في حادث مروري مروع في طريق العبر بعد ادائه مناسك العمرة. وتوفي الداعية حسن الغراب مع زوجته فيما اصيب اربعة من اولادة. وتعتبر طريق العبر اكثر الطرق التي تشهد حوادث مرورة مروعة. ولا تمر فترة الا ويجري فيها حوادث يلقي الكثير من المسافرين حتوفهم فيها. ويواصل الناشطون دعوتهم للحكومة بتعبيد الطريق وترميمها التي تعتبر السبب الرئيسي في الحوادث.

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