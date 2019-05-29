البيضاء: استشهاد راعية أغنام في الصومعة بلغم زرعته مليشيا الحوثي

استشهدت راعية اغنام بمدينة الصومعة بمحافظة البيضاء بلغم زرعته مليشيا الحوثي.

وذكرت مصادر إن الحاجة "هدى عبد النبي الصابري" من آل الصابري استشهدت، أمس الثلاثاء، أثناء رعيها الأغنام في منطقة شوكان بمديرية الصومعة.

وأدت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا الحوثية بمحافظة البيضاء في الحقول والطرقات والمناطق السكنية إلى استشهاد مئات المدنيين كما تسببت في إعاقات دائمة لعشرات الأطفال والنساء منذ اجتياحها المحافظة عام 2014.