الإعلان عن صرف رواتب لموظفي الحديدة قبل عيد الفطر

أكدت الحكومة عن صرف رواتب لموظفي الحديدة قبل عيد الفطر المبارك لشهر مايو. وذكرت مصادر ان الكومة بدأت بصرف الرواتب لشهر مايو الجاري لجميع الموظفين في الحديدة عبر مصارف الكريمي. وأوضحت فإن عملیة الصرف تشمل ایضاً فروع الكریمي في محافظة الحدیدة غير المحررة.

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