استشهاد 4 نساء في قصف لمليشيا الحوثي على قرى سكنية غرب قعطبة

افادت مصادر عن استشهاد اربع نساء وجرح ثلاثة اخرين في قصف شنته مليشيا الحوثي على قرى سكنية غرب قعطبة. وذكرت المصادر عن استشهاد الاربع النساء في قرية شخب غرب قعطبة نتيجة الميشيا عليها. وتضاف هذه الجريمة الى سلسلة جرائم التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين وانتهاكاتها المتواصلة سواء بقصف منازل المدنيين او اطلاق صواريخ الى قرى واماكن اهلة بالسكان. الجدير بالذكر ان الامم المتحدة ومنظماتها ومنظمات حقوق الانسان الدولية لا تزال صامته تجاه جرائم المليشيات الحوثية بحق المدنقين وانتهاكات حقوق الانسان.

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