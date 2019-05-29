نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي: أخبث فروع الإخوان في العالم هو فرع اليمن

قال نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، أن أخبث فروع الإخوان المسلمين في العالم هو فرع اليمن وتحديداً حزب الإصلاح .
وأضاف في تغريدة له بتويتر، "حذرنا التحالف مرارا وتكرارا من خيانات ومكر ودسائس هذا الحزب" .. مؤكداً أنه حزب لاتنفع معه المصالحات السياسية أبدا وتاريخه المظلم شاهد في كل بلاد .
وأشار إلى أن حزب الإصلاح حزب لايعرف شراكة وطنية ولا مصلحة قومية، ويمتلك وسائل تدمير غير عادية للأوطان .
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