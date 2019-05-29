السعودية تطاب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد إرهاب ميليشيات الحوثي

دعا مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم تجاه استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمناطق المأهولة بالسكان في المملكة، بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
واعتبر بيان لمجلس الوزراء، أن ماتقوم به المليشيات الإيرانية، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
والجمعة، دعت السعودية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على استهدافها المناطق الحيوية المأهولة بالسكان.
وقال مندوب السعودية في مجلس الأمن الدولي،المستشار خالد منزلاوي، في جلسة حول "بند حماية المدنيين في النزاع المسلح"، التي ألقاها القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة، أنه ومن منطلق أن هذا العام يصادف الذكرى الـ 20 لاعتماد مجلس الأمن قراره الـ 1265 "حماية المدنيين في النزاع المسلح" فإن المملكة تحرص بشكل مستمر على حث المجتمع الدولي لتبني توجه موحد وشامل لحماية المدنيين والنأي بهم عن النزاعات المسلحة.
وقال منزلاوي: إن ما يشهده العالم من صراعات متتالية ومستمرة ليس من شأنها إلا أن تزج بالمدنيين والأبرياء في المآسي والآلام، تقف فقط لحرمانهم من أبسط حقوق الحياة الطبيعية، فهناك صراعات تزج بالأطفال في النزاعات وتحرمهم من الحق الأساسي في التعليم، والجلوس على طاولات المدارس.
وأضاف: "تدعو بلادي في هذا الشأن مجلسكم الموقر إلى تفعيل قرارات المجلس ذات الصلة التي يجب أن تكون رادعًا للإرهابيين على القانون الدولي الإنساني".
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