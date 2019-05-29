شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلق هذا ‘‘الوصف الجديد’’ على الرئيس هادي .. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ذكرت صحيفة دولية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالواضح والأمين، ووعده بالحياد.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط، إن وصف غوتيريش هادي بما سبق يعد مغازلة واضحة للشرعية بعد ردها على “تجاوزات غريفيث”.
وكانت الصحيفة ذاتها نقلت عن مصدر حكومي رفيع اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة على الحكومة اليمنية بعقد لقاء يتم خلاله مراجعة ما ورد في رسالة هادي”.
وقال المصدر: "سنتباحث مع الأمين العام أو من ينوب عنه عن تجاوزات المبعوث".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تطلق هذا ‘‘الوصف الجديد’’ على الرئيس هادي .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.