الجزائري "فيجولي" يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي

توج الدولي الجزائري سفيان فيجولي، لاعب فريق جالطة سراي التركي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي عن موسم 2018/2019. وجاء ذلك بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب في الدوري وكأس تركيا، حيث ساهمت أهدافه في تتويج جالطة سراي بالثنائية المحلية. ونجح فيجولي خلال 40 مباراة خاضها هذا الموسم فى جميع المسابقات فى تسجيل 13 هدفا وصناعة 7 آخرين.

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