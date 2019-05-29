صحيفة إسرائيلية: الحوثي يطلق حملة تبرعات لدعم حزب الله بعد العقوبات الأمريكية

سلطت صحيفة إسرائيلية الضوء على الآثار المترتبة على العقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران وعن أزمة حزب الله المالية الناتجة عن العقوبات والتي حليفه الحوثي لإطلاق حملة تبرعات لجمع الأموال من اليمن للحزب.

وأشارت صحيفة "جروزليم بوست" الإسرائيلية، إلى قيام الميليشيات الحوثية بجمع تبرعات لحزب الله لمواجهة نقص السيولة نتيجة العقوبات الأمريكية على إيران.

ونوهت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمه الخليج 365 إلى أن محطة إذاعية تابعة للحوثيين أطلقت حملة لجمع تبرعات في العشر الأواخر من رمضان قالت إنها لدعم المجاهدين ومحور المقاومة إشارة إلى حزب الله وحماس .

ونشرت الصحيفة آراء ناشطين يمنيين ودوليين على تويتر أشاروا إلى المعاناة التي يواجهها اليمنيون بسبب الأزمة الإنسانية في وقت يجمع الحوثي تبرعات لحزب الله كان يمكن أن تساعد اليمنيين.

ونقلت على لسان مسؤولين إسرائيليين إن إيران تقدم تمويلًا لقوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا وحزب الله والميليشيات الشيعية في العراق وميليشيات الحوثيين في اليمن بالإضافة إلى حماس والجهاد الإسلامي في غزة بتكلفة 2.5 مليار دولار سنويًا.