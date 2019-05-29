تدشين حملة شاملة لجمع ورفع المخلفات في المكلا بدعم أممي.. تفاصيل وانفوجرافيك

شهدت المكلا الثلاثاء تدشين حملة شاملة لجمع ورفع المخلفات بمديرية المكلا بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (unops) برعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وحسب بيان مكتب المحافظ، اطلع الخليج 365 على نسخة منه، فإن الحملة بتمويل من البنك الدولي بالتعاون مع صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت ، وتنفيذ مؤسسة المجد للتجارة والمقاولات بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين دولار بتمويل من البنك الدولي.

وستشمل الحملة التي ستستمر شهرين في جميع مناطق وأحياء مديرية المكلا وستة أشهر في مقلب الغليلة ، رفع مخلفات تصل إلى أكثر من 300 ألف متر مكعب وتأهيل مقلب الغليلة وعمل التقسيمات الداخلية له وإعادة تأهيل مكتب المقلب بالغليلة .

وخلال تدشين الحملة بجانب ملعب بارادم بالمكلا ، أكد مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل أهمية الحملة في مساعدة السلطة المحلية بالمديرية وصندوق النظافة في رفع المخلفات الصلبة من جميع مناطق مديرية مدينة المكلا بعد تراكم المخلفات طيلة السنوات الماضية.

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وتقدم المهندس بن هامل بالشكر والتقدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والبنك الدولي على اسهامهم الكبير في ملف النظافة بمدينة المكلا خصوصا المخلفات الصلبة.

من جانبه أوضح ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالمكلا أحمد وهيب الميسري، بأن الحملة ستستمر لشهرين وستعمل في مساحة تبلغ 300 متر في عموم مديريات مدينة المكلا التي قسمت لأربعة مربعات، المربع الأول يضم مناطق المكلا والشرج والديس والمربع الثاني يضم المنطقة الممتدة من جولة الكتاب إلى المساكن والمرحلة الثالثة من فوة القديمة إلى بروم والمربع الرابع المنطقة الشرقية لمدينة المكلا بويش وروكب.

كما أوضح مدير عام صندوق النظافة والتحسين بأن الحملة تشمل إلى جانب رفع المخلفات تأهيل مقلب الغليلة حيث سيتم نقل المخلفات وتوفير معدات وآليات لمدة 6 اشهر داخل المقلب.

حضر التدشين مدير عام الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت.