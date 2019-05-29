شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يزف بشرى لمليون و500 ألف مواطن يمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال "إن البنك الدولي وافق على صرف مساعدات للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية لأربع دورات قادمه=ة". وأوضحت فأن منظمة اليونسيف ستتولى عملية التنفيذ للمستفيدين البالغ عددهم مليون و500 ألف حالة إلى يونيو 2020م والتي ستسهم في تحسين الاوضاع المعيشية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية.

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